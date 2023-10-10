Какие фрукты нельзя добавлять в желе: оно никогда не застынет
Желе – это отличный вариант десерта на любой случай. Можно выбрать один из любимых вкусов или сочетать несколько – получится очень эффектно. Для основы лучше взять фрукты. Но следует помнить, что далеко не все плоды сочетаются с желе. Масса просто не застынет, а продукты испортятся.
Редакция FoodOboz расскажет, какие фрукты не подходят для приготовления желе. Вы просто испортите продукты.
Какие продукты лучше всего подходят для приготовления желе:
- молоко
- не очень крепкий алкоголь
- сахар
Продукты, с которыми желе не застывает:
- соль
- кислые продукты
- вино
Также стоит помнить, что далеко не все фрукты подходят для приготовления желе. Среди "врагов" можно отметить:
Тропические фрукты.
Желе не застынет, если сделать его на основе ананаса, папайи или грейпфрута. Сюда можно отнести лимон. В плодах содержатся энзимы, приводящие к разрушению желатина. А наиболее неблагоприятным для такого десерта является киви.
Что делать, если очень хочется желе из тропических фруктов
Для того, чтобы десерт не распадался – плоды нужно ошпарить кипятком перед приготовлением. Это действенный метод, который поможет сберечь текстуру блюда.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: