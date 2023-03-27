Идеально засоленные помидоры в банках – упругие, сочные и не трескающиеся. Нередко случается и так, что даже соблюдая рецепт и все рекомендации, помидоры либо мутнеют в банке, либо взрываются.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему помидоры мутнеют и взрываются, а также что делать в такой ситуации.

Среди причин, почему помидоры мутнеют и взрываются, выделяют следующие:

1. Использование поврежденных и испорченных плодов.

Видео дня

2. Неосторожная подготовка всех ингредиентов и пренебрежение их мойкой.

3. Пренебрежение стерилизацией и сушкой тары.

4. Плохо закатанные банки крышками, в которые в таком случае могло попасть воздух и вызвать процесс брожения.

5. Несоблюдение пропорций соли или уксуса.

Что делать, если маринованные помидоры помутнели или взорвались?

Итак, помидоры с помутневшим рассолом можно есть только в том случае, если у вас не возникает никаких вкусовых подозрений по поводу качества, а сам овощ по вкусу как малосольный. В противном случае банку с содержимым придется выбросить.

Если же банка с помидорами взорвалась, то процесс консервации нужно повторить. Технология следующая:

1. Для начала нужно достать помидоры и промыть их в солевом растворе (на 1 л воде нужно 1 ст. л соли).

2. Рассол из банки нужно либо перекипятить, либо лучше приготовить новый.

3. Простерилизовать банки и крышки.

4. Приготовить помидоры придерживаясь рецепта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически нельзя производить во время консервации.