Почему маринованные помидоры мутнеют в банках и взрываются: причины и способы решения проблемы
Идеально засоленные помидоры в банках – упругие, сочные и не трескающиеся. Нередко случается и так, что даже соблюдая рецепт и все рекомендации, помидоры либо мутнеют в банке, либо взрываются.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему помидоры мутнеют и взрываются, а также что делать в такой ситуации.
Среди причин, почему помидоры мутнеют и взрываются, выделяют следующие:
1. Использование поврежденных и испорченных плодов.
2. Неосторожная подготовка всех ингредиентов и пренебрежение их мойкой.
3. Пренебрежение стерилизацией и сушкой тары.
4. Плохо закатанные банки крышками, в которые в таком случае могло попасть воздух и вызвать процесс брожения.
5. Несоблюдение пропорций соли или уксуса.
Что делать, если маринованные помидоры помутнели или взорвались?
Итак, помидоры с помутневшим рассолом можно есть только в том случае, если у вас не возникает никаких вкусовых подозрений по поводу качества, а сам овощ по вкусу как малосольный. В противном случае банку с содержимым придется выбросить.
Если же банка с помидорами взорвалась, то процесс консервации нужно повторить. Технология следующая:
1. Для начала нужно достать помидоры и промыть их в солевом растворе (на 1 л воде нужно 1 ст. л соли).
2. Рассол из банки нужно либо перекипятить, либо лучше приготовить новый.
3. Простерилизовать банки и крышки.
4. Приготовить помидоры придерживаясь рецепта.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически нельзя производить во время консервации.