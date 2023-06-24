Почему молодой картофель нельзя заливать холодной водой: этого не знали многие
Молодой картофель можно вкусно варить с маслом и зеленью, запекать в духовке или жарить на сковороде. Однако стоит помнить один нюанс: она готовится несколько иначе по сравнению со старой.
Редакция Foodoboz собрала информацию и расскажет, как правильно готовить молодой картофель и почему его нельзя заливать холодной водой.
Не бросайте молодой картофель в кипяток
В случае с приготовлением старого картофеля его спокойно можно варить, забросив в холодную воду и сразу посолив. Впрочем с приготовлением молодого картофеля такой трюк не пройдет. Бросать его нужно только в кипящую воду. Только так его кожура сохранит вкус и питательные элементы плода.
Не чистите молодой картофель
Кожица молодого картофеля очень нежная и под ней хранится много полезных веществ. Вместо того чтобы ее снимать, достаточно протереть плод щеткой от загрязнения.
Как подавать молодой картофель
Важно не пережарить и не переварить молодой картофель. В готовом виде его достаточно просто посыпать солью и укропом. Это будет отличное дополнение к салату.
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