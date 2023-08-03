Икра – это популярная консервация из кабачков на зиму. Ее можно есть самостоятельно и как намазку на бутерброды, подавать на ежедневный и праздничный стол. Даже соблюдая пропорции при приготовлении, бывают случаи, когда в процессе хранения банка с кабачковой икрой взрывается. Избежать неприятных последствий можно, зная некоторые нюансы.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему взрывается банка с кабачковой икрой и как этого избежать.

Почему взрывается кабачковая икра?

Среди основных причин, почему взрывается банка с кабачковой икрой, выделяют три.

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Первая причина – вы недостаточно хорошо проварили икру. Из-за наличия сырых семян закуска затем взрывается в банке.

Вторая причина – ненадлежащая стерилизация банок.

Третья причина – вы недостаточно плотно закрыли банку с икрой. Поэтому она может взорваться из-за попадания воздуха внутрь.

Секреты приготовления икры из кабачков

Для того чтобы избежать неприятных последствий, опытные хозяйки рекомендуют соблюдать следующие правила приготовления:

тщательно подготовьте банки и крышки – они должны быть совершенно чистыми;

в процессе приготовления варите икру на слабом огне до готовности;

тщательно подготовьте все ингредиенты, вымыв и почистив их;

соблюдайте пропорции;

следите, чтобы банки с икрой были плотно закрыты.

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