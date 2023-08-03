Почему взрывается банка с кабачковой икрой: никогда не повторяйте эти ошибки
Икра – это популярная консервация из кабачков на зиму. Ее можно есть самостоятельно и как намазку на бутерброды, подавать на ежедневный и праздничный стол. Даже соблюдая пропорции при приготовлении, бывают случаи, когда в процессе хранения банка с кабачковой икрой взрывается. Избежать неприятных последствий можно, зная некоторые нюансы.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему взрывается банка с кабачковой икрой и как этого избежать.
Почему взрывается кабачковая икра?
Среди основных причин, почему взрывается банка с кабачковой икрой, выделяют три.
Первая причина – вы недостаточно хорошо проварили икру. Из-за наличия сырых семян закуска затем взрывается в банке.
Вторая причина – ненадлежащая стерилизация банок.
Третья причина – вы недостаточно плотно закрыли банку с икрой. Поэтому она может взорваться из-за попадания воздуха внутрь.
Секреты приготовления икры из кабачков
Для того чтобы избежать неприятных последствий, опытные хозяйки рекомендуют соблюдать следующие правила приготовления:
- тщательно подготовьте банки и крышки – они должны быть совершенно чистыми;
- в процессе приготовления варите икру на слабом огне до готовности;
- тщательно подготовьте все ингредиенты, вымыв и почистив их;
- соблюдайте пропорции;
- следите, чтобы банки с икрой были плотно закрыты.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: