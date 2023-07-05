Молодой картофель – это очень полезный и вкусный овощ, который можно готовить разными способами. Однако нередко бывают такие ситуации, что в готовом виде он неприятно горчит. Следует отметить, что это может быть опасно для здоровья.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему молодой картофель горчит.

Почему молодой картофель горчит?

Причины:

Молодой картофель, вероятно, не созрел. В таком случае, как не приготовишь овощ, у него все равно будет характерная горчинка. Все потому, что в нем содержится вещество соланин, которое может вызвать отравление организма.

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Избыток химии. Чаще всего это бывает тогда, когда вы покупаете овощи на рынке.

Чаще всего это бывает тогда, когда вы покупаете овощи на рынке. Неправильное хранение. А именно тогда, когда картофель долго лежал на светлом месте. В таком случае в овощах начинают выделяться химические вещества алкалоиды, делающие картофель горьким и вредным для здоровья. Поэтому его следует хранить в прохладном темном месте, но не в холодильнике.

Как понять, что картофель будет горчить еще до приготовления?

Определить, что картофель будет горчить еще до момента приготовления тоже возможно. Об этом свидетельствует зелёный цвет на корнеплодах. Овощ с такой окраской лучше не употреблять в пищу или хотя бы срезать зеленую часть толстым слоем.

Еще одним признаком могут быть черные пятна. В таком случае картофель следует сразу выбрасывать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о двух самых распространенных ошибках в приготовлении молодого картофеля.