Вы можете отравиться! Почему горчит молодой картофель: распространенные причины
Молодой картофель – это очень полезный и вкусный овощ, который можно готовить разными способами. Однако нередко бывают такие ситуации, что в готовом виде он неприятно горчит. Следует отметить, что это может быть опасно для здоровья.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему молодой картофель горчит.
Почему молодой картофель горчит?
Причины:
- Молодой картофель, вероятно, не созрел. В таком случае, как не приготовишь овощ, у него все равно будет характерная горчинка. Все потому, что в нем содержится вещество соланин, которое может вызвать отравление организма.
- Избыток химии. Чаще всего это бывает тогда, когда вы покупаете овощи на рынке.
- Неправильное хранение. А именно тогда, когда картофель долго лежал на светлом месте. В таком случае в овощах начинают выделяться химические вещества алкалоиды, делающие картофель горьким и вредным для здоровья. Поэтому его следует хранить в прохладном темном месте, но не в холодильнике.
Как понять, что картофель будет горчить еще до приготовления?
Определить, что картофель будет горчить еще до момента приготовления тоже возможно. Об этом свидетельствует зелёный цвет на корнеплодах. Овощ с такой окраской лучше не употреблять в пищу или хотя бы срезать зеленую часть толстым слоем.
Еще одним признаком могут быть черные пятна. В таком случае картофель следует сразу выбрасывать.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о двух самых распространенных ошибках в приготовлении молодого картофеля.