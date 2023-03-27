Как подать картофельное пюре по-новому: 18 вкусных идей
Без картофельного пюре трудно представить любое застолье. Гарнир отлично дополняет мясо и рыбу. Но если раньше вы добавляли в такое блюдо только масло или молоко, то теперь сможете поэксперементировать с разными вкусами.
О 18 идеях подачи картофельного пюре рассказали фудблогеры кулинарной страницы fayna_kitchen в Instagram. Здесь есть сочетание на любой вкус.
С чем можно вкусно подать картофельное пюре:
1. С мелко нарезанным укропом/зеленым луком/петрушкой
2. С давленым чесночком
3. С тертым пармезаном или другим сыром или брынзой
4. С горчицей в зернах
5. С зажаркой: лук + мелко нарезанное мясо
6. С жареным луком и измельченными орехами (кедровые или фундук).
7. С паприкой и сметаной.
8. С измельченной в блендере вареной морковью.
9. С тушеным в сливках шпинатом.
10. С жареными мелко нарезанными грибами и луком.
11. С вялеными томатами и розмарином.
12. С поджаренными кусочками бекона.
13. Со сливками, тертым сыром типа голландского и тмином.
14. Со взбитыми в блендере вареной цветной капустой или брокколи.
15. С васаби (добавлять нужно осторожно).
16. С трюфельным маслом.
17. С жареными лисичками и маленькой щепоткой мускатного ореха.
18. С мелко нарезанными маслинами/оливками.
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