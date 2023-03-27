Без картофельного пюре трудно представить любое застолье. Гарнир отлично дополняет мясо и рыбу. Но если раньше вы добавляли в такое блюдо только масло или молоко, то теперь сможете поэксперементировать с разными вкусами.

О 18 идеях подачи картофельного пюре рассказали фудблогеры кулинарной страницы fayna_kitchen в Instagram. Здесь есть сочетание на любой вкус.

С чем можно вкусно подать картофельное пюре:

1. С мелко нарезанным укропом/зеленым луком/петрушкой

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2. С давленым чесночком

3. С тертым пармезаном или другим сыром или брынзой

4. С горчицей в зернах

5. С зажаркой: лук + мелко нарезанное мясо

6. С жареным луком и измельченными орехами (кедровые или фундук).

7. С паприкой и сметаной.

8. С измельченной в блендере вареной морковью.

9. С тушеным в сливках шпинатом.

10. С жареными мелко нарезанными грибами и луком.

11. С вялеными томатами и розмарином.

12. С поджаренными кусочками бекона.

13. Со сливками, тертым сыром типа голландского и тмином.

14. Со взбитыми в блендере вареной цветной капустой или брокколи.

15. С васаби (добавлять нужно осторожно).

16. С трюфельным маслом.

17. С жареными лисичками и маленькой щепоткой мускатного ореха.

18. С мелко нарезанными маслинами/оливками.

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