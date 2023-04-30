Сырники, как в ресторане: очень пышные, нежные и не разваливаются
Сырники из домашнего творога – самый вкусный вариант быстрого завтрака и десерта. В идеале они получаются нежные, воздушные и главное – отлично держат форму. В таком случае важно не добавить слишком много яиц и не забить сырники мукой.
В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт нежных и воздушных сырников, которые имеют идеальную форму, как из ресторана.
Ингредиенты:
- творог мелкозернистый – 350-360 г
- желток – 1 шт
- сахар – 1 ст. л. с горкой
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 1 ст. л. без горки + мука для формирования сырников
Способ приготовления:
1. К творогу добавить желток, сахар, ванильный сахар и муку. Ложкой или руками замесить однородное творожное тесто.
2. Рабочую поверхность присыпать мукой. Взять столовую ложку творожной массы и руками сформировать шарик. Затем выложить его на поверхность, присыпать мукой и с помощью ножа сформировать сырник, придавая ему равномерную форму.
3. Готовые сырники переложить на доску, застеленную пергаментом (это нужно, чтобы они не прилипали к поверхности) и переложить в морозильную камеру. В таком случае при жарке сырники будут иметь хрустящую корочку, а начинка внутри будет нежной, как крем. Впрочем, можно пожарить и сразу.
4. Жареные сырники подавать со сметаной, сиропом, джемом или топингом. Готово!
Несколько советов:
- Творог не должен быть слишком влажным, если он зернистый – лучше взбить его блендером.
- Если у вас большое яйцо лучше использовать только желток.
- Муку в сырниках можно заменить манкой.
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